Bakan Yardımcısı Boyraz BŞEÜ’de Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Boyraz BŞEÜ’de Gençlerle Buluştu

18.06.2026 15:00
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Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz, öğrencilerle 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Boyraz, daha sonra " Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Boyraz, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Bu 'Yapamazsın, edemezsin' diyenler yarın yolunuza çıkabilir. 'Yapamazsınız' diyebilirler. Böyle şeylerle karşılaştığınız zaman Cenap Şehabettin'in güzel bir sözü var, aklınıza o gelsin, 'En geveze kuş umuttur. Kalbimizde hiç susmaz." ifadesini kullandı.

"Umudunuzu, hayallerinizi susturmak isteyenlere asla müsaade etmeyin." diyen Boyraz, şunları kaydetti:

"Sizler, kafanıza koyduğunuzu mutlaka yaparsınız ama her dönem olduğu gibi, mutlaka sizin bu hayallerinizle uyum sağlayamayanlar çıkacak. Karşı çıkanlar, eleştirenler olacak. Yolunuzdan çevirmeye, alıkoymaya çalışanlar olacak. Lütfen fırsat vermeyin."

Soru cevap şeklinde devam eden program, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın Boyraz'a hediye vermesiyle sona erdi.

Organizasyona, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Etkinlikler, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Boyraz BŞEÜ’de Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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