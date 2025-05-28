Bakan Yerlikaya'dan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 390 mülki idare amirinin görev yerlerinin belirlendiğini ifade ederek, "Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığına ait 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 390 mülki idare amirinin görev yerlerinin belli olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Görevlerini başarıyla tamamlayan mülki idare amirlerimize teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."