Bakanlar Elazığ\'da Sanayi İhtiyaçlarını Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmede, Elazığ'daki çimento fabrikası başta olmak üzere şehrin sanayi alanındaki ihtiyaçlarını değerlendirip yapılabilecekleri konuştuklarını aktaran Kurum, Elazığ için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.