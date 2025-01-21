Bakanlar Kartalkaya'daki Yangını İnceliyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Ersoy, Yerlikaya ve Memişoğlu, Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangın sonrasında inceleme yapmak için bölgeye gitti.

İncelemeler sonrasında olayın ayrıntılarıyla ilgili kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı öğrenildi.