Bakanlık düzenlemesiyle uzaktan çalışmada gün ve saatler iş sözleşmesinde yer alacak

Bakanlık düzenlemesiyle uzaktan çalışmada gün ve saatler iş sözleşmesinde yer alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle iş görme ediminin bir kısmı iş yerinde, bir kısmı uzaktan yapılabilecek; bu durumda işçinin iş yeri ve uzaktan çalışma günleri ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
Bakanlıkça hazırlanan "Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğin çalışma süresinin belirlenmesini düzenleyen maddesinde yapılan değişikliğe göre, iş görme ediminin bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek.
Bu durumda, işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
Kaynak: AA
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