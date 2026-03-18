Bakanlık'tan Bayram Duyurusu Yalanlaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında Bakanlığa atıf yapılarak "Bayram müjdesi! 4 bin 500 lira destek hesaplara yatıyor." şeklinde yer alan paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

Bakanlık, NSosyal hesabından "Bayram müjdesi! 4 bin 500 lira destek hesaplara yatıyor" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak 'Bayram müjdesi! 4 bin 500 lira destek hesaplara yatıyor.' şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."