Bakanlıktan Çanakkale Yangını Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan orman yangını alanının maden sahasıyla bağlantılı olduğuna yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Next Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, ÇED onayı bekleyen maden projesinin, yangınların çıktığı alanla hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Çanakkale'de Altın- Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesine yönelik ÇED başvuru dosyasıyla ilgili süreç devam etmektedir. ÇED raporu istenen yerin, Çanakkale'de orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.