Bakanlıktan Suç Duyurusu - Son Dakika
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Bakanlıktan Suç Duyurusu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, trans çocuklarla ilgili paylaşımlar için suç duyurusunda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarındaki "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımların müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, paylaşıma ilişkin erişim engeli talep edilecektir. Bakanlığımızın temel önceliği, çocuklarımızın her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunması, güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesidir. Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez. Bakanlığımız, çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek her türlü girişimle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan Suç Duyurusu - Son Dakika

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