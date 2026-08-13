Alihan Kuriş suç örgütü yapılan operasyondan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne şafak operasyonu yapıldı.

MASAK'ın 100 milyar TL’lik yurt dışı para transferi ve İsrail bağlantısı iddialarını raporlamasının ardından düğmeye basan emniyet güçleri, çıkar amaçlı suç örgütüne ağır bir darbe indirdi. 49 gözaltı kararı verilen ve toplam 30 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı operasyonun polis kamerası kayıtları kamuoyu ile paylaşıldı.

CEPHALİK GİBİ EV

Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından paylaşılan ilk görüntülerde, Mali şube polislerinin şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı olarak girildiği anlar yer aldı. Görüntülerin en çarpıcı bölümlerinden birini, bir şüphelinin evinden çıkan silahlar oluşturdu. Evde yapılan aramada tam 20 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

BALYA BALYA PARA ÇIKTI

Diğer şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çelik kasalar polis eşliğinde açıldı. Kasalardan ve evlerin çeşitli yerlerinden çıkarılan balyalar halindeki Türk lirası ve dövizler dikkat çekti.