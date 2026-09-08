İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu\'na sert yanıt
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Dilek İmamoğlu, eşinin 18 aydır siyasi rehine olduğunu belirterek, "Gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Dilek İmamoğlu, eşinin 18 aydır siyasi rehine olduğunu belirterek, "Gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'SİYASİ TUTUKLU DEĞİL' ÇIKIŞI

Euronews kanalına verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk durumunu değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'nı siyasi tutuklu olarak görmediğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile hukuki sürecin birbirine karıştırılmaması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi kalkıp da bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek" sözlerini kaydetmişti.

"EŞİM 18 AYDIR SİYASİ BİR REHİNE"

Bu açıklamaların yankıları sürerken, Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Eşinin tutukluluk sürecine dikkat çeken İmamoğlu, durumun tamamen siyasi olduğunu vurgulayarak, "14 yaşındaki kızımın ve iki oğlumun babası, sevgili eşim Ekrem İmamoğlu tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

"KİRLİ OYUNLARIN PEŞİNDEN GİDENLER"

Açıklamasının devamında eşinin durumuna yönelik yapılan yorumları 'kirli oyunlar' ve 'hakikati çarpıtma' olarak nitelendiren Dilek İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yönelik eleştirilerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu gerçeği görüp, bildiği halde; kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah’a havale ediyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Sözler, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • numan yildız numan yildız:
    eşin hırsızlık yapmıcaktı 4 0 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Hadiii yaaa ! 2 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    bunu en iyi bilen eşi olarak sensin aldığı villara nereden geliyor bu değirmenin suyu dedin mi hiç nasıl aldın ne ile ödeyeceğiz dedin mi eşim dört gün uyuyamıyor kredi ile ev aldık nasıl ödeyeceğiz diye hastaneye götürdük üçte biri kredi idi o da yirmi dört yıl çalışma eve yetmedi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv yan sanayisi sektöründeki 39 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında rekabet soruşturması açıldı Otomotiv yan sanayisi sektöründeki 39 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında rekabet soruşturması açıldı
İmamoğlu davasında oğlu kürsüde Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Rusya’dan Almanya’ya misilleme St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor
Seçim sonuçları Almanya’yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı
Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık
Ahmet Özer’den “Ahmetler makama“ diyen Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret Ahmet Özer’den "Ahmetler makama" diyen Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret

15:04
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
14:49
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak operasyon Roma maçıyla her şey değişecek
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek
14:31
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor’da 3 dünya yıldızı öne çıktı
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 15:06:20. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement