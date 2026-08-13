Yıldız golcü İstanbul\'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Sırp forvet Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getirdi. Yıldız oyuncu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Asbaşkan Murat Kılıç ile birlikte özel uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İstanbul'a geldi. Vlahovic'i havalimanında çok sayıda Beşiktaş taraftarı karşılarken, 26 yaşındaki futbolcu yoğun ilgi gördü.

TÜRKÇE MESAJ: ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vlahovic, Beşiktaş'a geldiği için gururlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş'a geldiğim için harika hissediyorum. Çok gururluyum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbette hocamız Vincenzo Italiano'ya da çok teşekkürler." dedi.

Sırp golcü, siyah ve beyaz renklerin hayatındaki yerini ise "Siyah ve beyaz hayatım boyunca beni takip etti. Küçüklüğümde Partizan, sonrasında Juventus, şimdi de Beşiktaş ile beni takip ediyor." sözleriyle anlattı.

Yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı taraftarın karşıladığı Vlahovic, kendisini bekleyenlere üçlü çektirirken Türkçe, "Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Taraftarların tezahüratları nedeniyle basın mensuplarının sorularını duymakta zaman zaman sorun yaşayan Vlahovic, "Çok mutluyum, harika bir duygu. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK YILDIZ GETİRECEĞİZ"

Asbaşkan Murat Kılıç ise "Camiamız arkamızda olsun, daha çok yıldız getireceğiz. Dusan bir dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Vlahovic daha sonra kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek onları selamladı.

YANINDA 2 KASA DOMATES GETİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Vlahovic'in İstanbul'a gelişi sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Yıldız golcünün İstanbul'a gelirken yanında 2 kasa domates getirdiği iddia edildi. Domates kasalarının yer aldığı görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.