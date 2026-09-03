Bakım merkezindeki çocuklar için yaza veda pikniği düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Şeyh Zayed Bahçelievler Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan çocuklar için "Yaza Veda Pikniği" düzenledi.

Emlak Konut Spor Kulübünün Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yapılan, İhvan Kardeşler Derneğinin de katkıda bulunduğu piknikte çocuklarla taş boyama, yüz boyama, palyaço gösterisi ve bileklik yapımı etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan kulüp antrenörleri ve genç sporcular da çocuklar için fiziksel ve sosyal aktivite parkurları oluşturdu.

İkramların da bulunduğu etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, yaptığı konuşmada, hizmet verdikleri kesimlerin sosyal ve duygusal yönden gelişmesi anlamında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Turan, "Bugün de özel çocuklarımızla birlikte eylülün başında hem yaza veda hem de sonbahara merhaba şeklinde güzel bir etkinlikle beraberiz." dedi.

Amaçlarının çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu belirten Turan, çok sayıda etkinliği çocuklarla birlikte yapacaklarını sözlerine ekledi.