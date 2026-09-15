Bakırhan'dan gözaltı ve tutuklamalara tepki, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne zarar veriyor - Son Dakika
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Bakırhan'dan gözaltı ve tutuklamalara tepki, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne zarar veriyor

Bakırhan\'dan gözaltı ve tutuklamalara tepki, Barış ve Demokratik Toplum Süreci\'ne zarar veriyor
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik operasyonların Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne zarar verdiğini belirtti. Bakırhan, gözaltı ve tutuklama uygulamalarının toplumsal gerilimi artırdığını savunarak iktidara çağrı yaptı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ve farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Bu uygulamalar, iki yıldır büyük bir emek ve özveriyle yürüttüğümüz Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne de zarar veriyor. Sürecin toplumsallaşmasını güçlendirmek yerine, sürecin karşısında duranların elini güçlendiriyor. Barışın zemini korku değil güvendir. Bir taraftan toplumsal çözümden söz edip diğer taraftan siyaset, basın, örgütlenme ve ifade alanını daraltamazsınız. İnsanların susturulduğu bir ortamda barışı nasıl toplumsallaştıracağız?" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ve farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'de son günlerde giderek artan gözaltı ve tutuklama uygulamaları kabul edilemez. Siyasetçilerin, hak savunucularının gözaltına alınması, insanların farklı yaşam biçimleri ve cinsiyet kimliği nedeniyle hedef haline getirilmesi; basın ve muhalif sosyal medya hesaplarına erişim engelleri getirilmesi ifade, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü yok saymaktadır. Bu uygulamalar toplumsal gerilimi artırmaktan başka bir sonuç doğurmuyor. Bu sabah da bileşen partimiz SYKP'nin Eş Başkanı Mertcan Titiz başta olmak üzere, bileşen partili arkadaşlarımızın da içinde olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye, her sabah muhalif bir kesime yönelik yeni gözaltı ve tutuklama haberleriyle uyanıyor. Bu uygulamalar, iki yıldır büyük bir emek ve özveriyle yürüttüğümüz Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne de zarar veriyor. Sürecin toplumsallaşmasını güçlendirmek yerine, sürecin karşısında duranların elini güçlendiriyor. Barışın zemini korku değil güvendir. Bir taraftan toplumsal çözümden söz edip diğer taraftan siyaset, basın, örgütlenme ve ifade alanını daraltamazsınız. İnsanların susturulduğu bir ortamda barışı nasıl toplumsallaştıracağız? Türkiye'nin ikinci yüzyılını farklı kimlikleri, görüşleri ve siyaset alanlarını daraltarak, yok sayarak inşa edemeyiz. Buradan iktidara ve yetkililere açıkça çağrı yapıyoruz: Sürece zarar veren, toplumsal güveni zedeleyen ve süreç karşıtlarının elini güçlendiren bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Siyasetin, ifade özgürlüğünün ve demokratik örgütlenmenin önü açılmalıdır. Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla baskı değil; daha fazla demokrasi, diyalog ve toplumsal güvendir. Yüz yıldır bu ülke insanları çok yoruldu. Artık Türkiye'nin huzura, barışa ve demokrasiye kavuşma zamanıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakırhan'dan gözaltı ve tutuklamalara tepki, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne zarar veriyor - Son Dakika

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