Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırhan: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Hızlandırılmalı, Siyasi Etik Yasası Acilen Çıkarılmalı

07.04.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Partili Bakırhan, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, Siyasi Etik Yasası'nın ertelenemez olduğunu ve yolsuzluk iddialarının adilce araştırılması çağrısında bulundu.

DEM Partili Bakırhan, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini anımsatarak, 'Oyalanan kim oyalayan kim, adres kim, kim adım atacak? Dolayısıyla artık bu süreci yönetenler bir an önce ellerini çabuk tutarak bu meselenin çözümü konusunda atılacak adımları ivedilikle atmalıdırlar' dedi.

Bakırhan, Kürt örgütleri ve liderlerinin müzakereden yana olduğunu belirterek, bölge ülkelerinin statükodan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin yüz yıllık tarihinin en stratejik sürecini yaşadığını, bu nedenle çözümün geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Hiçbir yasal hazırlığa gerek kalmadan AİHM ve AYM kararlarının uygulanabileceğini, kayyımların kaldırılabileceğini ifade etti.

Siyasi Etik Yasası'nın acilen çıkarılması gerektiğini kaydeden Bakırhan, 'Bu etik yasası artık ertelenemez. Siyasi Etik Yasası siyasetle akçeli işler arasındaki bağları kesmelidir. Seçilmişlerin siyaset yapma dışındaki tüm imtiyazları kaldırılmalıdır. Hadi hodri meydan, DEM Parti buna var. Sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Buyurun kim çalıyorsa yakasına yapışalım' şeklinde konuştu.

Yolsuzluk iddialarının adilce araştırılması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, İçişleri Bakanı'nın açıkladığı verilere göre, soruşturma açılan belediyelerin yarısının AKP'li olduğunu, ancak kayyım uygulamalarının DEM Parti ve CHP'li belediyelere yönelik olduğunu belirterek bunun adil olmadığını sorguladı. Türkiye'de siyasi iklimin normalleşmesi için tüm partileri işbirliğine çağırdı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

DEM Parti, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:16
16:52
16:23
16:08
16:05
15:56
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:19:56. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.