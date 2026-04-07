Bakırhan: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Hızlandırılmalı, Siyasi Etik Yasası Acilen Çıkarılmalı

DEM Partili Bakırhan, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini anımsatarak, 'Oyalanan kim oyalayan kim, adres kim, kim adım atacak? Dolayısıyla artık bu süreci yönetenler bir an önce ellerini çabuk tutarak bu meselenin çözümü konusunda atılacak adımları ivedilikle atmalıdırlar' dedi.

Bakırhan, Kürt örgütleri ve liderlerinin müzakereden yana olduğunu belirterek, bölge ülkelerinin statükodan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin yüz yıllık tarihinin en stratejik sürecini yaşadığını, bu nedenle çözümün geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Hiçbir yasal hazırlığa gerek kalmadan AİHM ve AYM kararlarının uygulanabileceğini, kayyımların kaldırılabileceğini ifade etti.

Siyasi Etik Yasası'nın acilen çıkarılması gerektiğini kaydeden Bakırhan, 'Bu etik yasası artık ertelenemez. Siyasi Etik Yasası siyasetle akçeli işler arasındaki bağları kesmelidir. Seçilmişlerin siyaset yapma dışındaki tüm imtiyazları kaldırılmalıdır. Hadi hodri meydan, DEM Parti buna var. Sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Buyurun kim çalıyorsa yakasına yapışalım' şeklinde konuştu.

Yolsuzluk iddialarının adilce araştırılması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, İçişleri Bakanı'nın açıkladığı verilere göre, soruşturma açılan belediyelerin yarısının AKP'li olduğunu, ancak kayyım uygulamalarının DEM Parti ve CHP'li belediyelere yönelik olduğunu belirterek bunun adil olmadığını sorguladı. Türkiye'de siyasi iklimin normalleşmesi için tüm partileri işbirliğine çağırdı.