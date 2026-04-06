Ertan Yıldız'ın Bakırköy Belediye Meclis Üyeliği Düşürüldü

06.04.2026 18:40  Güncelleme: 19:47
Bakırköy Belediye Meclisi, bağımsız üye Ertan Yıldız'ın izinsiz toplantılara katılmadığı gerekçesiyle üyeliğinin düşürülmesine karar verdi. Oylama, CHP ve AK Partili üyelerin oy birliğiyle gerçekleşti.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Meclisi'nin bağımsız üyesi Ertan Yıldız'ın meclis üyeliği düşürüldü. Yıldız'ın, mazeretsiz ve izinsiz olarak meclis toplantılarına katılmadığı gerekçesi ile üyelikten düşürülme kararı CHP ve AK Partili üyelerin oy birliği ile alındı.

Bakırköy Belediyesi Nisan ayı Meclis oturumunun ilk görüşmeleri Bakırköy Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Meclisin gündemin birinci maddesi ise özürsüz ya da izinsiz olarak arka arkaya 3 birleşim Bakırköy Belediye Meclisi'ne katılmayan Ertan Yıldız oldu.

Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Ertan Yıldız'a savunma yapması için tebligat gönderildiğini ancak verilen süre içerisinde tebligata yanıt vermediğini belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, gündem maddesini oylamaya sundu. Bakırköy Belediye Meclisi CHP ve AK Partili üyelerin oy birliği ile Ertan Yıldız'ın meclis üyeliğini düşürdü.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan Yıldız, İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanmış, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak itirafçı olmuş ve ardından tahliye edilmişti.

17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:43
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
