Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın Yeni Oyunu "Ay Tedirginliği" Prömiyer Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın Yeni Oyunu "Ay Tedirginliği" Prömiyer Yaptı

14.01.2026 12:32  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Ay Tedirginliği' adlı yeni oyun, tarihi Baruthane Sahnesi'nde prömiyerini gerçekleştirdi. Oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve sanatseverlerden tam not aldı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın (BBT) yeni oyunu "Ay Tedirginliği", tarihi Baruthane Sahnesi'nde prömiyer yaptı. Sanatseverlerden yoğun ilgi gören prömiyere, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı.

Bakırköy Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yazar Özen Yula ve yönetmen Burcu Halaçoğlu'nun imzasını taşıyan Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın yeni oyunu "Ay Tedirginliği", 324 yıllık tarihi Baruthane Sahnesi'nde düzenlenen prömiyerle izleyiciyle buluştu.

Oyun, 1950'lerin İstanbul'unda gecenin ıssızlığında yolları kesişen bir kadın ve bir adamın hikayesini konu alıyor. Geçmişin derin yaraları ve karanlık sırların açığa çıktığı oyunda; iki yabancı tehlike ile yakınlığın iç içe geçtiği bir çizgide hem kendileriyle hem de kaderleriyle yüzleşiyor. Damla Karaelmas ve Emre Koç'un performansıyla sahnelenen oyun, sanatseverlerden tam not aldı.

Atmosferiyle unutulmaz bir gece yaşatan prömiyere Ovalıoğlu'nun yanı sıra CHP Parti Meclis Üyesi Baran Seyhan ve BBT Kurucusu Zeliha Berksoy katıldı. Genel Sanat Yönetmenliği'ni Ragıp Savaş'ın yaptığı BBT, yeni oyunlarıyla tiyatroseverleri buluşturmaya devam edecek.

"Baruthane ilk defa bir oyuna sahne olarak kullanıldı"

Gecede konuşan Ovalıoğlu, "Bugün bizim için bir gurur gecesi oldu. Baruthane sahnesini ilk defa Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın bir oyunu ile, hem de prömiyeri ile açılış yaptık. Son derece güzel bir tepki aldık, son derece beğenildi. Buranın ambiyansı bambaşka. Baruthane tarihi kimliğinin haricinde bugün de ilk defa bir oyuna sahne olarak kullanıldı. Emeği geçen herkese, İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi ve Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'müze çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Müthiş bir oyunculuk, çok iyi bir reji"

Seyhan, "50 yaşındayım, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın kuruluşunu çok iyi hatırlıyorum. Tiyatro heveslisiydim ve BBT bize bambaşka bir ufuk açmıştı. Bu sene 35'inci yılında bu sezonun bir prömiyerini izlemek nasip oldu, çok mutluyum. Yakın dostum, çok sevdiğim, bence cumhuriyet tarihinin en parlak tiyatro yazarlarından biri olan Özen Yula'nın 'Ay Tedirginliği' oyununu hep beraber izledik. Müthiş bir oyunculuktu, çok iyi bir rejiydi. Tarifsiz duygular içindeyim" diye konuştu.

"Belediye Başkanımıza sanata verdiği değerden dolayı çok teşekkür ederim"

Berksoy, prömiyeri gurur verici bulduğunu belirterek, "Büyük bir mutluluk ve heyecan hissettim. Hem gündelik, hem özel hayat, hem insani duygular içeren felsefi bir metin. Oyuncular çok güzel oynadılar, metni çok iyi sindirmişler. Ayrıca Baruthane muhteşem değerde bir bina, çok güzel restore edilmiş. Çok güzel bir gece geçirdim. Belediye Başkanımıza sanata verdiği değerden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın Yeni Oyunu 'Ay Tedirginliği' Prömiyer Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:36:14. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın Yeni Oyunu "Ay Tedirginliği" Prömiyer Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.