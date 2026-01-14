Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın Yeni Oyunu "Ay Tedirginliği" Prömiyer Yaptı

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın (BBT) yeni oyunu "Ay Tedirginliği", tarihi Baruthane Sahnesi'nde prömiyer yaptı. Sanatseverlerden yoğun ilgi gören prömiyere, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı.

Bakırköy Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yazar Özen Yula ve yönetmen Burcu Halaçoğlu'nun imzasını taşıyan Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın yeni oyunu "Ay Tedirginliği", 324 yıllık tarihi Baruthane Sahnesi'nde düzenlenen prömiyerle izleyiciyle buluştu.

Oyun, 1950'lerin İstanbul'unda gecenin ıssızlığında yolları kesişen bir kadın ve bir adamın hikayesini konu alıyor. Geçmişin derin yaraları ve karanlık sırların açığa çıktığı oyunda; iki yabancı tehlike ile yakınlığın iç içe geçtiği bir çizgide hem kendileriyle hem de kaderleriyle yüzleşiyor. Damla Karaelmas ve Emre Koç'un performansıyla sahnelenen oyun, sanatseverlerden tam not aldı.

Atmosferiyle unutulmaz bir gece yaşatan prömiyere Ovalıoğlu'nun yanı sıra CHP Parti Meclis Üyesi Baran Seyhan ve BBT Kurucusu Zeliha Berksoy katıldı. Genel Sanat Yönetmenliği'ni Ragıp Savaş'ın yaptığı BBT, yeni oyunlarıyla tiyatroseverleri buluşturmaya devam edecek.

"Baruthane ilk defa bir oyuna sahne olarak kullanıldı"

Gecede konuşan Ovalıoğlu, "Bugün bizim için bir gurur gecesi oldu. Baruthane sahnesini ilk defa Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın bir oyunu ile, hem de prömiyeri ile açılış yaptık. Son derece güzel bir tepki aldık, son derece beğenildi. Buranın ambiyansı bambaşka. Baruthane tarihi kimliğinin haricinde bugün de ilk defa bir oyuna sahne olarak kullanıldı. Emeği geçen herkese, İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi ve Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'müze çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Müthiş bir oyunculuk, çok iyi bir reji"

Seyhan, "50 yaşındayım, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın kuruluşunu çok iyi hatırlıyorum. Tiyatro heveslisiydim ve BBT bize bambaşka bir ufuk açmıştı. Bu sene 35'inci yılında bu sezonun bir prömiyerini izlemek nasip oldu, çok mutluyum. Yakın dostum, çok sevdiğim, bence cumhuriyet tarihinin en parlak tiyatro yazarlarından biri olan Özen Yula'nın 'Ay Tedirginliği' oyununu hep beraber izledik. Müthiş bir oyunculuktu, çok iyi bir rejiydi. Tarifsiz duygular içindeyim" diye konuştu.

"Belediye Başkanımıza sanata verdiği değerden dolayı çok teşekkür ederim"

Berksoy, prömiyeri gurur verici bulduğunu belirterek, "Büyük bir mutluluk ve heyecan hissettim. Hem gündelik, hem özel hayat, hem insani duygular içeren felsefi bir metin. Oyuncular çok güzel oynadılar, metni çok iyi sindirmişler. Ayrıca Baruthane muhteşem değerde bir bina, çok güzel restore edilmiş. Çok güzel bir gece geçirdim. Belediye Başkanımıza sanata verdiği değerden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.