Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu: "Emeklilerimizin Huzuru İçin Hizmet Üretiyoruz ve Kent Yoksulluğu ile Mücadele Ediyoruz"

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bugün içinde bulunduğumuz bu sıkıntılardan ancak sosyal devlet anlayışı ile kurtulabiliriz. Bizler bunu Bakırköy Belediyesi olarak yerelde uyguluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile hem emeklilerimizin huzur ve refahı için hizmet üretiyor hem de kent yoksulluğu ile mücadele ediyoruz" dedi.

Bakırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun yönetiminde, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Konuşmasına emeklilerin yaşadığı zorluklara değinerek başlayan Ovalıoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'de ortalama emekli aylığı 2003'te asgari ücretin yüzde 36 üzerindeyken, günümüzde asgari ücretin yüzde 22 altına geriledi. 16 milyona yakın emekli ve hak sahibi sayısı ile Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde emekli ve hak sahibi sayısının en fazla olduğu üçüncü ülkedir. Bugün emeklilerin yüzde 65'i ya yeniden çalışıyor ya da iş arıyor. Sosyal devlet anlayışının her alanda uygulanması büyük önem taşıyor. Bugün içinde bulunduğumuz bu sıkıntılardan ancak sosyal devlet anlayışı ile kurtulabiliriz. Bizler bunu Bakırköy Belediyesi olarak yerelde uyguluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile hem emeklilerimizin huzur ve refahı için hizmet üretiyor hem de kent yoksulluğu ile mücadele ediyoruz."

"Kartaltepe'de Yaşlı Bakımevi'mizin temelini en kısa süre içerisinde açacağız"

Kısa süre içerisinde hayata geçirilecek Yaşlı Gündüz Bakımevi'nin de müjdesini veren Ovalıoğlu, emeklilere ve yaş alan vatandaşlara verdikleri destekler hakkında ise şunları söyledi:

"2025 yılında bizden en çok talep edilen ve İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu vizyonuyla ilçede Kent Lokantasını hayata geçirdik. Nasıl karşılık bulduğunu da hep beraber görüyoruz. Emekliler Evimizi açtık, komşularımıza burada gönüllerince vakit geçirebildikleri sosyal yaşam alanı imkanı sağladık. 65 yaş üstü komşularımıza ve emeklilerimize evde sağlık ve evde kuaförlük hizmeti veriyoruz. Buradan bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum; Kartaltepe'de Yaşlı Bakımevi'mizin temelini en kısa süre içerisinde açacağız. 3 bin 700 metrekare bir inşaat alanında Yaşlı Gündüz Bakımevi'nde; sinema ve konferans salonu, etkinlik atölyeleri, fizik tedavi odaları, özel bakım odaları, berber ve kuaför ile yaş alan komşularımıza hizmet vermeye devam edeceğiz."

3 milyon 233 bin 600 TL eğitim desteği

Eğitim alanında gerçekleştirdikleri hizmetlerden bahseden Ovalıoğlu, şöyle devam etti:

"Yarıyıl tatili bitti, bugün ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. Ancak ailelerin eğitim masrafları başta olmak üzere öğrencilerin beslenme çantalarına kadar ekonominin ağır yükü burada da karşımıza çıkıyor. Bakırköy Belediyesi olarak 2025 yılında 400'e yakın öğrencimize toplam 3 milyon 233 bin 600 TL eğitim desteği sağladık. Yeni yılda aylık desteğimizi ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için bin 500 TL'ye, lise öğrencilerimiz için ise 2000 TL'ye çıkardık ve bu desteği eğitim öğretim dönemi boyunca vermeye devam ediyoruz. Okullarımıza su arıtma sebilleri koyduk. 12 okulda bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptık."

Biz bunları, ekonomik anlamda ailelerimize destek vermek için yapıyoruz. Öğrenciler sömestirde etkinlik dolu bir tatil geçirdi. Yarıyıl tatili etkinliklerimiz kapsamında Bakırköy Belediye Tiyatroları'mız iki yeni çocuk oyunu sahneledi. Yeşilköy'de çok uzun zamandır Bakırköy'de olmayan bir buz pisti açtık. Çocukları, anneleri ve büyükanneleri Ataköy Emekliler Evi'nde düzenlediğimiz 3 Kuşak Kurabiye Atölyesi'nde bir araya getirdik. Müzeleri Geziyorum etkinliği ile gençlerimize hem Bakırköy'deki hem İstanbul'daki tarihi yerleri ve müzeleri gezdirdik. Yeşilköy Kent Müzesi her gün ücretsiz olarak gençlerimizin ziyaretine açık."

Kentsel dönüşümde 25 yıllık hasret sona erdi

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışmaları kapsamında 25 yıllık imar planı hasretinin sona erdiğini belirten Ovalıoğlu, imar planlarının onaylandığını ve kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırıldığını söyledi. Bu süreçte 700'ün üzerinde imar durum belgesi düzenlendiğini dile getiren Ovalıoğlu, son bir yıl içinde 225 binada riskli yapı tespiti yapıldığını, 122 binanın yıkımının gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplamda 5 milyon 597 bin 253 TL kira desteği sağlandığını ve Kentsel Dönüşüm Mobil Bilgilendirme Aracı ile mahalle mahalle gezilerek vatandaşların bilgilendirildiğini de sözlerine ekledi.