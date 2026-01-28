Bakırköy Belediyesi, Tıp Merkezi ile 2025'te 44 Bin Kişiye Sağlık Hizmeti Sundu

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2025 yılında baştan sona yenilenen Tıp Merkezi'nde 44 bin kişiye sağlık hizmeti sunarken, 5 bin kişiye de ücretsiz evde sağlık hizmeti verdi. 279 hastaya ise ücretsiz nakil ambulans desteği sağlandı. Merkezde hizmete alınan altı branş ile sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletildi.

Bakırköy Belediyesi'ne bağlı Tıp Merkezi, 2025 yılı içerisinde yenilenerek modern, erişilebilir ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunacak şekilde hizmet vermeye başladı. Yenilenen merkezde 2025 yılı boyunca 44 bin vatandaşa sağlık hizmeti sunuldu.

Sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini artırmak amacıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kardiyoloji, Dahiliye, Nöroloji, Diş ve Podoloji olmak üzere altı yeni branş hizmete alındı. Mevcut branşlarda ise hizmet kalitesi artırılarak sağlık hizmetleri güçlendirildi.

Sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlar için 2025 yılı içerisinde 5 bin kişiye ücretsiz evde sağlık hizmeti verildi. Aynı dönemde 279 hastaya ücretsiz nakil ambulans hizmeti sağlanarak tedavi süreçlerine destek olundu.

Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak Engelsiz Yaşam Evi hizmete açıldı. Dört atölye, bir spor ve fizyoterapi odasıyla engelli vatandaşların sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek bir mekan olarak hizmet veren merkezde; el becerileriyle üretim yapılarak engelli bireylerin ekonomik hayatına katkı sunacak çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

2025 yılı boyunca hayata geçirilen "Anne Destek Paketi" ile yeni doğan bebeklere ve annelere yönelik koruyucu ve destekleyici sağlık hizmetleri sunuldu.