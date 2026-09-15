Bakırköy D-100 yan yolda İETT otobüsünün motoru alev aldı, müdahale sürüyor
Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
BAKIRKÖY D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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