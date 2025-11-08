Bakırköy'de 25 Yıllık İmar Planı Bekleyişi Sonuçlandı

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediye Meclisi'nde, Bakırköy'ün Demiryolu kuzeyi ve güneyine ilişkin 4 Kasım'da askıdan inen 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlarına yönelik itirazlar görüşüldü. Planlar, AK Partili üyelerin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu,"Tüm Bakırköylülere hayırlı olsun" dedi.

Bakırköy'de uzun yıllardır süren imar planı bekleyişi sonuca bağlandı. İlçenin kentsel dönüşüm ve yenilenme süreçlerini doğrudan etkileyecek olan imar planları, itirazların ardından 12 Eylül 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmişti. İBB'de imzalanan planlar yeniden askıya çıktı ve bir ay boyunca gelen itirazlar toplandı. Bu itirazlar, Bakırköy Belediye Meclisi'nin kasım ayı 2. birleşiminde değerlendirilerek karara bağlandı. Bakırköy'ün Demiryolu kuzeyi ve güneyine ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planları tamamen kesinleşti.

"Halk 25 yıldır bekliyordu, AKP red oyu verdi"

Komisyondan meclise gelen planlarla ilgili oylama sırasında ilginç anlar yaşandı. Bakırköy halkının 1999 depreminden bu yana, 25 yıldır beklediği planlara ilişkin AK Partili meclis üyeleri ret oyu kullandı. Buna karşın CHP'li meclis üyelerinin kabul ettiği imar planları, Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilerek kesinleşmiş oldu.

"Bakırköy'de Yeni Dönem Başlıyor"

Bakırköylülerin yarısından fazlasının yaşadığı Osmaniye, Yenimahalle Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı olmak üzere 7 mahalleyi kapsayan imar planları sayesinde, yıllardır evlerini yenilemeyi bekleyen yurttaşlar binalarında dönüşümü gerçekleştirilebilecek. Maliyeti önemli oranda düşürmesi beklenen plan notlarında çatı katları da bağımsız daire olarak yapılandırılabilecek. Planlar doğrultusunda binalarını yenilemek isteyen vatandaşlar 11 Kasım Salı gününden itibaren başvurularını yapabilecek. Bakırköy Belediyesi ise Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi ile bu süreçte vatandaşlara destek oluyor. 7 mahallede Mobil Bilgilendirme Ofisi de kuran belediye, her salı ve perşembe günleri vatandaşlara hizmet veriyor.

"Hep birlikte deprem dirençli kent inşa edeceğiz"

Mecliste konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bakırköy'de 25 yıldır beklenen imar planlarımızın onaylanmasının ardından, itirazları karara bağlayarak İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen imar planlarımız 4 Kasım Salı günü itibarıyla askıdan indirildi. Bir aylık süreçte gelen itirazlarla ilgili meclisimizde aldığımız kararın ardından İmar Planlarımız tamamen kesinleşti. Artık hep birlikte deprem dirençli binalar inşa ederek, Bakırköy'ü huzurlu, güvenli, modern bir kente dönüştüreceğiz. Şimdiden tüm Bakırköylülere hayırlı olsun" dedi.

Çatı katları bağımsız daire oluyor

İmar planlarının kabul edilmesiyle Bakırköy'ün yarısından fazlasının yaşadığı, Osmaniye, Yenimahalle Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı mahallelerinde dönüşümün önündeki engeller ortadan kalkmış oldu. Plan notlarında kentsel dönüşüm maliyetini düşürecek önemli maddeler yer aldı. Ayrık nizam adalarda dönüşümü çıkmaza sokan parsel birleşimi ve minimum alan şartı sınırlaması kaldırılırken Taban Oturumu TAKS değeri 0.25 den çıkma yapılmamak şartıyla 0.40'a çıkarıldı. Böylece bodrum ve zemin katta büyüme sağlanarak, çıkmasız depreme daha dayanıklı yapı oluşturulmasının önü açıldı. Onaylanan imar planları önemli bir değişikliğin de yolunu açtı. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarında yer alan maddelere göre, yenilenecek binalarda çatı katı olarak nitelendirilen alanlar bağımsız daire olarak iskan edilebilecek. Binlerce yurttaşı sevindiren bu plan notunun onaylanması, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak önemli bir karar olarak nitelendiriliyor.