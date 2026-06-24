Bakırköy'de Çanta İçinde Silah ve Biber Gazı Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy'de Çanta İçinde Silah ve Biber Gazı Bulundu

24.06.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adliyeye girişte çantasında kuru sıkı tabanca ve biber gazı bulunan şüpheli tutuklandı.

(İSTANBUL) Bakırköy Adliyesi girişinde güvenlik noktası araması sırasında çantasında tükenmez kalem şeklinde "kuru sıkı" tabanca, neşter ve biber gazı bulunan bir kişi tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, pazartesi günü saat 15.00 sıralarında adliyenin ek hizmet binası x-ray cihazından geçen bir kişinin çantasında tükenmez kalem boyutunda ateşleme iğnesi olan tabanca düzeneği, bir neşter ve 4 adet neşter başlığı ve biber gazı bulundu. Şüpheli ve tanıklık için adliyeye geldiğini söyleyen arkadaşı gözaltına alındı.

Nahit Yıldız isimli şüpheli oturduğu sitenin müdürü olan Mehmet Sert'in tanıklığı nedeniyle kendisine eşlik ettiğini belirterek ifadesinde çantasında bulunan eşyaları şöyle açıkladı:

"Girişte elimde bulunan el çantamı cihaza bıraktım cihazdan geçtikten sonra güvenlikler tekrar geçirmemi istedi, tekrar çantamı geçirdim. Sonrasında çantamda biber gazı olduğunu söylediler ben de evet var dedim. Sonrasında ben gazı çıkardım güvenlik görevlisi kalemler de var dedi ben de çantamın içindekileri tamamen görevlinin masasına bıraktım. Görevlilerin yanına gittiğimde bana biber gazı niye taşıyorsun, neşter niye var çantada, kalem kalem değil bu silah dedi... Çantamda bulunan biber gazı güvenlik amaçlı bulunuyordu. Ben emekliyim ancak oturduğum sitede elimden gelen çevre işlerini yaparım. Site havuzu camına film siparişi vermiştik bu filmleri yapıştırdıktan sonra kenarlarını kesmek için yanında neşter göndermişlerdi bu neşter de buradan kalmış."

"KALEM ŞEKLİNDE KURU SIKI SİLAHI HİÇ KULLANMADIM, FİŞEĞİ DE YOKTUR"

Ayrıca el çantamda bulunan kalem şeklindeki silah ise 96/97 yıllarında İstanbul da bir spor klübünde çalıştığım sırada burada çalışan adını Hakan olarak hatırladığım bir arkadaş vermişti. Bana bunu verirken ne olduğunu sordum oda bana abi bu kurusıkı tabanca kalemi dedi. Kalem şeklinde olduğundan çantamın altında öyle yıllarca kalmış. Bugünde adliyeye girerken bana gösterdiklerinde durumu anladım. Bu kalem şeklindeki kurusıkı silahı ben hiç kullanmadım, fişeği de yoktur, nasıl çalıştığını dahi bilmem öyle verdi ben de çantama atmışım yıllar sonra karşıma çıkınce ben de şaşırdım. İki tane çantam vardır bugün adliyeye arkadaşım ile birlikte gideceğimden eşimden çanta istedim telefonumu cüzdanımı koymak için oda bana kullanmadığım içerisinde bu kalemin olduğu çantayı vermiş ben de aradan yıllar geçtiğinden aklıma bile gelmedi. Ayrıca evde 27 yaşında zihinsel engelli takıntı hastası çocuğum olduğundan ortaya evde kullanılan bıçak dahi bırakamayız evde bu tarz şeyler bulundurmayız, bu cihaz öyle yıllarca çantada kalmış"

Nahit Yıldız'ın avukatı da yakalanan cismin silah olduğunun bir muamma olduğunu, müvekkilinin herhangi bir sabıkası ve suç işleme kastı bulunmadığını belirterek serbest bırakılmasını istedi.

TUTUKLANDI

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Nahit Yıldız tutuklandı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Çanta İçinde Silah ve Biber Gazı Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor
“Geleceğin Kadın Liderleri“ Ankara’da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar "Geleceğin Kadın Liderleri" Ankara'da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar

15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:20
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü
Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
12:57
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 16:46:39. #7.13#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Çanta İçinde Silah ve Biber Gazı Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.