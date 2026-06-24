Bakırköy'de Çanta İçinde Silah ve Biber Gazı Bulundu

(İSTANBUL) Bakırköy Adliyesi girişinde güvenlik noktası araması sırasında çantasında tükenmez kalem şeklinde "kuru sıkı" tabanca, neşter ve biber gazı bulunan bir kişi tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, pazartesi günü saat 15.00 sıralarında adliyenin ek hizmet binası x-ray cihazından geçen bir kişinin çantasında tükenmez kalem boyutunda ateşleme iğnesi olan tabanca düzeneği, bir neşter ve 4 adet neşter başlığı ve biber gazı bulundu. Şüpheli ve tanıklık için adliyeye geldiğini söyleyen arkadaşı gözaltına alındı.

Nahit Yıldız isimli şüpheli oturduğu sitenin müdürü olan Mehmet Sert'in tanıklığı nedeniyle kendisine eşlik ettiğini belirterek ifadesinde çantasında bulunan eşyaları şöyle açıkladı:

"Girişte elimde bulunan el çantamı cihaza bıraktım cihazdan geçtikten sonra güvenlikler tekrar geçirmemi istedi, tekrar çantamı geçirdim. Sonrasında çantamda biber gazı olduğunu söylediler ben de evet var dedim. Sonrasında ben gazı çıkardım güvenlik görevlisi kalemler de var dedi ben de çantamın içindekileri tamamen görevlinin masasına bıraktım. Görevlilerin yanına gittiğimde bana biber gazı niye taşıyorsun, neşter niye var çantada, kalem kalem değil bu silah dedi... Çantamda bulunan biber gazı güvenlik amaçlı bulunuyordu. Ben emekliyim ancak oturduğum sitede elimden gelen çevre işlerini yaparım. Site havuzu camına film siparişi vermiştik bu filmleri yapıştırdıktan sonra kenarlarını kesmek için yanında neşter göndermişlerdi bu neşter de buradan kalmış."

"KALEM ŞEKLİNDE KURU SIKI SİLAHI HİÇ KULLANMADIM, FİŞEĞİ DE YOKTUR"

Ayrıca el çantamda bulunan kalem şeklindeki silah ise 96/97 yıllarında İstanbul da bir spor klübünde çalıştığım sırada burada çalışan adını Hakan olarak hatırladığım bir arkadaş vermişti. Bana bunu verirken ne olduğunu sordum oda bana abi bu kurusıkı tabanca kalemi dedi. Kalem şeklinde olduğundan çantamın altında öyle yıllarca kalmış. Bugünde adliyeye girerken bana gösterdiklerinde durumu anladım. Bu kalem şeklindeki kurusıkı silahı ben hiç kullanmadım, fişeği de yoktur, nasıl çalıştığını dahi bilmem öyle verdi ben de çantama atmışım yıllar sonra karşıma çıkınce ben de şaşırdım. İki tane çantam vardır bugün adliyeye arkadaşım ile birlikte gideceğimden eşimden çanta istedim telefonumu cüzdanımı koymak için oda bana kullanmadığım içerisinde bu kalemin olduğu çantayı vermiş ben de aradan yıllar geçtiğinden aklıma bile gelmedi. Ayrıca evde 27 yaşında zihinsel engelli takıntı hastası çocuğum olduğundan ortaya evde kullanılan bıçak dahi bırakamayız evde bu tarz şeyler bulundurmayız, bu cihaz öyle yıllarca çantada kalmış"

Nahit Yıldız'ın avukatı da yakalanan cismin silah olduğunun bir muamma olduğunu, müvekkilinin herhangi bir sabıkası ve suç işleme kastı bulunmadığını belirterek serbest bırakılmasını istedi.

TUTUKLANDI

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Nahit Yıldız tutuklandı.