Yuvamız Bakırköy'de Miniklere "Sıfır Atık" Eğitimi Verildi

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevleri'nde "sıfır atık" eğitimi verildi. Eğitim programı kapsamında çocuklar, atık malzemelerden kıyafet ve çeşitli eşyalar tasarlayarak geri dönüşümün önemini öğrendi.

Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Uluslararası Sıfır Atık Ayı dolayısıyla Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevleri'nde çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim programı düzenledi. Minik öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşümün önemine ilişkin bilgi verilen eğitimde, günlük hayatta ortaya çıkan atıkların nasıl yeniden değerlendirilebileceği anlatıldı.

Eğitim programı çerçevesinde çocuklar, atık malzemeleri kullanarak kıyafetler ve çeşitli eşyalar tasarladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte minikler hem eğlendi hem de geri dönüşüm konusunda farkındalık kazandı.