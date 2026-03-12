Yuvamız Bakırköy'de Miniklere "Sıfır Atık" Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yuvamız Bakırköy'de Miniklere "Sıfır Atık" Eğitimi Verildi

12.03.2026 13:51  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi, Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevleri'nde düzenlediği eğitim programı ile çocuklara sıfır atık ve geri dönüşümün önemini öğretti. Minikler, atık malzemelerden kıyafetler ve çeşitli eşyalar tasarlayarak eğlenceli bir şekilde geri dönüşüm bilinci kazandı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevleri'nde "sıfır atık" eğitimi verildi. Eğitim programı kapsamında çocuklar, atık malzemelerden kıyafet ve çeşitli eşyalar tasarlayarak geri dönüşümün önemini öğrendi.

Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Uluslararası Sıfır Atık Ayı dolayısıyla Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevleri'nde çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim programı düzenledi.  Minik öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşümün önemine ilişkin bilgi verilen eğitimde, günlük hayatta ortaya çıkan atıkların nasıl yeniden değerlendirilebileceği anlatıldı.

Eğitim programı çerçevesinde çocuklar, atık malzemeleri kullanarak kıyafetler ve çeşitli eşyalar tasarladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte minikler hem eğlendi hem de geri dönüşüm konusunda farkındalık kazandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çocuk, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yuvamız Bakırköy'de Miniklere 'Sıfır Atık' Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:35:39. #7.13#
SON DAKİKA: Yuvamız Bakırköy'de Miniklere "Sıfır Atık" Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.