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Bakırköy'de devlet aleyhinde ifadeler kullanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bakırköy'de devlet aleyhinde ifadeler kullanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy'de yapılan sokak röportajında devlet aleyhinde ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bakırköy\'de devlet aleyhinde ifadeler kullanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
25.12.2023 - 15:07,
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Bakırköy'de, sosyal medya için yapılan sokak röportajında devlet aleyhinde ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Özgürlük Meydanı'nda 24 Aralık'ta yapılan sokak röportajı sırasında devlet aleyhinde ifadeler sarf edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Röportajın ardından 4 şüphelinin Bakırköy sahiline doğru gittikleri belirlendi.

İlçedeki bir parkta polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan B.T, S.Y.G, N.K. ve F.G. hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama" suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerden B.T. ve S.Y.G'nin ise "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle ayrıca ifadesi alındı.

S.Y.G. ve B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, N.K. ve F.G. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Aralık, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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