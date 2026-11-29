Bakırköy'de durakta motoru alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy'de yolcu almak üzere durağa yanaşan minibüsün motor bölümü alev aldı. Sürücünün yolcuları araçtan indirip müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, minibüs kullanılamaz hale geldi ve caddede trafik yoğunluğu oluştu.
Bakırköy'de durakta beklerken motoru alev alan yolcu minibüsü, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ataköy 1. Kısım Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde K.B. yönetimindeki 34 M 1546 plakalı minibüs, yolcu almak için durağa yanaştı.
Sürücünün yolcuların araca binmesini beklediği sırada minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Motor bölümünün alev alması üzerine şoför, yolcuları araçtan indirerek yangına müdahale etti.
Alevlerin tüm aracı sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
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