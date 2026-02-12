Bakırköy'de El Bombası İhmal Edilmedi - Son Dakika
Bakırköy'de El Bombası İhmal Edilmedi

Bakırköy\'de El Bombası İhmal Edilmedi
12.02.2026 12:49
İş merkezine bantlanan el bombası, polis tarafından imha edildi. Şüphelilerin görüntüleri kaydedildi.

BAKIRÖY'de iş merkezinin kapısına bantlanan el bombası polis ekipleri tarafından imha edildi. 2 şüphelinin el bombasını kapıya bantlayıp not yazdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinde sabah saatlerinde meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı 2 kişi iş merkezinin kapısına yanlarında bulunan el bombasını bantladı. Daha sonra kağıda yazılı notu da kapıya yapıştıran 2 kişi olay yerinde geldikleri motosiklet ile kaçtı. Sabah iş merkezinde çalışan bir kadın kapıyı açtığı sırada bantlanan el bombasını gördü ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş merkezinin bulunduğu kaldırıma güvenlik şeridi çekerek durumu bomba imha uzmanı ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri el bombasını kontrollü şekilde patlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

2 şüphelinin iş merkezinin önüne gelip el bombasını kapıya bantladıkları ve not yapıştırdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de El Bombası İhmal Edilmedi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakırköy'de El Bombası İhmal Edilmedi - Son Dakika
