Bakırköy'de Kaza: Bir Kişi Sıkıştı - Son Dakika
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Bakırköy'de Kaza: Bir Kişi Sıkıştı

Bakırköy\'de Kaza: Bir Kişi Sıkıştı
19.06.2026 11:00
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Bakırköy'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

BAKIRKÖY Eski Havalimanı Caddesi'nde ağaca çarpan otomobilde sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 3 kişi yaralanırken caddede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Florya Eski Havalimanı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. 43 HY 828 plakalı otomobil sürücüsü Hilal Begün Aksar (25) cadde üzerinde Florya istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüjü aştıktan sonra ağaca çarptı. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Aybüke Hasdemir (25) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan Aybüke Hasdemir'i bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Aksar ve otomobilin arka koltuğunda bulunan İclal Hasdemir başka bir ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Eski Havalimanı Caddesi'nde her iki yönde de bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: DHA

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