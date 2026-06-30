Bakırköy'de bir oto galeriye silahlı saldırıda bulunuldu.
Şenlikköy Mahallesi'ndeki bir oto galeriye, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Şüpheli silahla art arda ateş ettikten sonra kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Galerideki kurşun isabet etti, lüks araçlarda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de Oto Galeriye Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?