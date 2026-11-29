BAKIRKÖY'de park halindeki minibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Ataköy 1'inci Kısım Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre, şoförü Kubilay B.'nin park ettiği 34 M 1546 plakalı minibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevler söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan minibüs kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.