İstanbul'un Bakırköy ilçesinde E5 kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
E5 kara yolu Bakırköy-İncirli Ankara istikametinde kimliği belirlenemeyen yaya, karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla yerde metrelerce sürüklendi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kara yolunda yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaklaşık iki saat süren incelemelerin ardından yayaya çarpan otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle E5'te uzun süre yoğunluk yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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