(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi'nin İspirtohane Kültür Merkezi'nde cuma günleri düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu yazar Müge İplikçi oldu.

Bakırköy Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Bakırköy Muhabbeti" söyleşileri, edebiyat dünyasının önemli isimlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen bu haftaki programın konuğu sevilen yazar Müge İplikçi oldu.

Editör Necla Feroğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide İplikçi, "Sahte Cennetler ve Gerçek Kaçış Yolları" başlığı altında bugünün insanının kaçış arayışını, edebiyatın bu arayıştaki yerini ve bireysel farkındalığın önemini ele aldı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği söyleşi, soru-cevap bölümüyle interaktif bir atmosferde devam etti. Programın sonunda okurlarıyla bir araya gelen İplikçi, kitaplarını imzalayarak sevenleriyle sohbet etti.

Söyleşiye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan İplikçi, "Bugün burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Tarihi bir dokunun içerisinde, yaşama bağlı, umutlarını yitirmemiş insanlarla bir arada olmak çok anlamlı. İyi ki geldim. Çünkü bu tip oluşumların hepimizin çok ihtiyacı olan başka kavşaklara açıldığına inanıyorum. Biz bu kavşaklardan çok daha güzel yerlere varacağız diye düşünüyorum" dedi.