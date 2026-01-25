"Bakırköy Muhabbeti" Söyleşilerinin Bu Haftaki Konuğu Yazar Müge İplikçi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Bakırköy Muhabbeti" Söyleşilerinin Bu Haftaki Konuğu Yazar Müge İplikçi Oldu

25.01.2026 11:43  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşilerinin bu haftaki konuğu yazar Müge İplikçi oldu. İplikçi, edebiyatın bireysel farkındalık ve insanın kaçış arayışındaki rolünü ele aldı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi'nin İspirtohane Kültür Merkezi'nde cuma günleri düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu yazar Müge İplikçi oldu.

Bakırköy Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Bakırköy Muhabbeti" söyleşileri, edebiyat dünyasının önemli isimlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen bu haftaki programın konuğu sevilen yazar Müge İplikçi oldu.

Editör Necla Feroğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide İplikçi, "Sahte Cennetler ve Gerçek Kaçış Yolları" başlığı altında bugünün insanının kaçış arayışını, edebiyatın bu arayıştaki yerini ve bireysel farkındalığın önemini ele aldı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği söyleşi, soru-cevap bölümüyle interaktif bir atmosferde devam etti. Programın sonunda okurlarıyla bir araya gelen İplikçi, kitaplarını imzalayarak sevenleriyle sohbet etti.

Söyleşiye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan İplikçi, "Bugün burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Tarihi bir dokunun içerisinde, yaşama bağlı, umutlarını yitirmemiş insanlarla bir arada olmak çok anlamlı. İyi ki geldim. Çünkü bu tip oluşumların hepimizin çok ihtiyacı olan başka kavşaklara açıldığına inanıyorum. Biz bu kavşaklardan çok daha güzel yerlere varacağız diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Müge İplikçi, Etkinlikler, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bakırköy Muhabbeti' Söyleşilerinin Bu Haftaki Konuğu Yazar Müge İplikçi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

13:13
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 14:13:11. #7.11#
SON DAKİKA: "Bakırköy Muhabbeti" Söyleşilerinin Bu Haftaki Konuğu Yazar Müge İplikçi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.