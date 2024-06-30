Bakırköy sahil yolunda otomobil gece kulübüne girdi, sürücü yaralandı

Bakırköy sahil yolunda kontrolden çıkarak gece kulübüne giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sahil Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki 34 GTH 642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kapalı gece kulübüne girdi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Amine G'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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