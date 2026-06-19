Bakü\'de Kan Bağışı Kampanyası

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Azerbaycan Kan Bankasının desteğiyle düzenlenen kampanyaya öğretmenler, öğrenci velileri ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği çalışanları katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de etkinlik kapsamında kan bağışında bulundu.

Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kan bağışının toplumsal dayanışmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek, etkinliğin genç nesillerde sağlık ve insani duyarlılık bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladığını söyledi.

Kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Akgün, gönüllü bağışların birçok hastanın tedavi sürecinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Toplumda kan bağışı kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Akgün, bu tür organizasyonların özellikle öğrenciler arasında farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Akgün, okul ile ilgili kurumlar arasındaki işbirliğiyle hayata geçirilen benzer sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gelecek dönemde de sürdürülmesinin hedeflendiğini belirterek, kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.