Bakü\'de Türk Dünyası Besteciler Kurultayı düzenlendi, Birliğin kurulması görüşüldü

Azerbaycan'da, Türk dünyasının bestecileri, müzikologları, müzik kültürü temsilcileri ve sanatçılarını bir araya getiren 1. Türk Dünyası Besteciler Kurultayı düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Türk Kültür ve Miras Vakfı, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) Bakü Bölge Ofisi, Azerbaycan Besteciler Birliği ve Azerbaycan Milli Konservatuvarı işbirliğiyle düzenlenen kurultaya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan'ın müzik camiasından temsilciler katıldı.

Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Murad Hüseynov, kurultaydaki konuşmada, Bakü'de ilk kez Türk ülkelerinin önde gelen bestecileri, müzikologları, kültür insanları ve sanat dünyasının temsilcilerinin bir araya geldiğini söyledi.

Kurultayın Türk Dünyası Besteciler Birliğinin kurulmasını görüşmek amacıyla düzenlendiğini belirten Hüseynov, bunun ülkelerin yaratıcı potansiyelini birleştirmeye, besteciler ve müzik kuruluşları arasındaki profesyonel ilişkileri güçlendirmeye ve genç sanatçıları desteklemeye hizmet edecek yeni bir uluslararası platform olduğunu ifade etti.

Hüseynov, platformun ortak eser ve projelerin oluşturulmasına, Türk dünyasının zengin müzik mirası ile çağdaş müziğinin uluslararası sahnede tanıtılmasına katkı sağlayacağını dile getirerek, "Eminim ki burada, Bakü'de düzenlenen 1. Türk Dünyası Besteciler Kurultayı yeni fikirlerin, yeni eserlerin ve uzun vadeli yaratıcı işbirliğinin başlangıç noktası olacak." dedi.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova da ortak kültürel mirası koruma, geliştirme ve gelecek nesillere aktarmanın görevleri olduğunu söyledi.

Raimkulova, Türk dünyası bestecilerinin ilk kez kurultay kapsamında bir araya geldiğine dikkati çekerek, "Bugün ayrıca Türk Dünyası Besteciler Birliği kurulacak. Bu, Türk dünyasının bestecilerini, müzikologlarını, icracılarını ve müzik kuruluşlarını bir araya getirecek önemli tarihi bir adımdır." diye konuştu.

Aktotı Raimkulova, "Türk dünyasının müziği bütün dünyada yankılansın." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Besteciler Birliği Başkanı Firengiz Alizade ise uzun süredir Türk Dünyası Besteciler Birliğinin kurulmasını istediklerini ve bestecilerle müzikologları bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yeni oluşumun başarılı olmasını temenni eden Alizade, özellikle akademik ve ciddi müziğe daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Alizade, Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin başlattığı yolun bugün de devam ettirilmesini istediklerini dile getirerek, "Bizim akademik, ciddi müzikte yazılan eserlerimiz bütün dünya orkestra şeflerinin repertuvarında olsun ve onları çeşitli ülkelerde icra etsinler." dedi.

Alizade, Türk dünyasının muğam, aşık müziği, halk müziği, estrada ve caz alanlarında önemli bir birikime sahip olduğunu ancak akademik ve ciddi müzik alanında çeşitli sorunların bulunduğunu ifade etti.

Kurultayda, Türk dünyası bestecileri ve müzik insanları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, ortak çalışmalar yapılması ve Türk dünyasının müzik mirasının uluslararası alanda tanıtılması konuları ele alındı.

Ayrıca Türk Dünyası Besteciler Birliğinin kurulmasına yönelik müzakereler de yapıldı.