Bakü Türkoloji Kurultayı 100. Yıl Sempozyumu

Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen uluslararası sempozyumda, kurultayın etkileri ve günümüze yansımaları ele alındı.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Türk Ocağı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Bakü Türkoloji Kurultayı Etkileri ve Sonuçları ile 100. Yılında Yeniden Düşünmek" başlıklı programda, 24 bilim insanı tarafından hazırlanan bildiriler 7 oturumda sunuldu.

Türk dünyasından 27 akademisyenin katıldığı programın sonunda, Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın oturum başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ ve Prof. Dr. Ali Akar'ın katılımıyla değerlendirme oturumu yapıldı ve sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Bildirgede, 26 Şubat-6 Mart 1926 tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen kurultayın, Türk dünyasında dil, alfabe ve kültür politikalarının belirlenmesinde tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Kurultayın, Türk lehçeleri arasında ortak yazı sistemi oluşturulması, dilde sadeleşme ve Türkoloji çalışmalarının kurumsallaşması açısından öncü rol üstlendiği belirtilirken, Latin temelli alfabe tartışmalarının Türk halkları arasında dil ve kültür birliği fikrini güçlendirdiği ifade edildi.

Sonuç bildirgesinde, Türk dünyasında dil ve alfabe birliğinin henüz tam anlamıyla sağlanamadığı ancak bu alandaki akademik ve kurumsal çalışmaların yeniden ivme kazandığına değinildi.

Alfabesi temelinde alfabe birliği çalışmalarının hızlandırılması, ortak dil politikalarının geliştirilmesi, dijital sözlüklerin hazırlanması ve yapay zeka temelli dil teknolojilerinin oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, AA muhabirine, sempozyumun uluslararası nitelikte verimli sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Sunulan bildirilerin kitaplaştırılmasıyla yeni akademik gelişmelerin ortaya çıkacağını ve Türk dünyasında ortak alfabe çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini dile getiren Ünal, "Bu alfabeyle ilgili çalışmaların tüm devletler tarafından kabul edilmesi, kültür, dil ve lehçe birliğine önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Ünal, bilim, teknik ve kültür alanlarında ortak terminoloji oluşturulmasının önemli olduğuna işaret ederek, Türk dünyasında düzenli bilimsel toplantıların sürdürülmesi, arşiv belgelerinin yayımlanması ve kültürel iş birliklerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Türk dünyasının yaklaşık 300 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Ünal, bu coğrafyanın küresel ölçekte önemli bir konumda bulunduğunu, benzer toplantıların gelecek yıllarda da sürdürülmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.