Balbay'dan Adil Yargılama Çağrısı

11.03.2026 11:37
Mustafa Balbay, tutuklu yargılananlar için 'adil, acil ve tutuksuz yargılansın' dedi.

Haber: Mehmet OFLAZ/ Kamera: Yasin KABADAYI

(İSTANBUL) - Eski CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, "Biz üç kelime istiyoruz, 'adil yargılayın, acil yargılayın, tutuksuz yargılayın.' Bu insanlar kaçacak insanlar mı? Bir kısmı kendileri geldiler hakkımızda soruşturma varmış diye zaten.  Şimdi gündemde olan, 'iç cepheyi koruyalım iç cepheyi güçlendirelim.' Nasıl güçlendireceğiz? Herkes bu ülkenin yargısına güvenecek ki, güvenlik güçlerine güvenecek ki, güçlenecek. Dileriz burası bir gün gerçekten hukuk ve demokrasi müzesi olur açılışıda hep birlikte yaparız" dedi.

Eski CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasının öncesinde Silivri'de ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Balbay, şunları söyledi:

"Bu duruşma salonuna gelen tutuklular tam 16 demir kapıdan geçip geliyorlar. Dava başladığında daha doğrusu ben ilk sorgular, metinleri aldığımda bu Ergenekon demiştim. Dilerim benzemez ama ilk 23 Mart günü ve maalesef öyle oldu. Saydığım kadarıyla 11 dalgada tutuklanan ya da tutuksuz yargılanan insanlar var. Burada her şeyden önce üç kelime bizim istediğimiz, ben de Ergenekon'dan yıllarca hapis yatmış kişi olarak söylüyorum, 'adil yargılayın, acil yargılayın, tutuksuz yargılayın.' CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ergenekon karşılaştırması yapmasıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Şunu vurgulamak isterim, 2007'de Ergenekon adlı bir terör örgütü var diye onlarca insanın tutukladılar 12 dalgada. 5 yıl biz böyle bir terör örgütü varsa biz de üyeysek bu örgüt nedir diye sorduk. ve şimdi burada bütün mesele ne biliyor musunuz? Bütün yargılamanın ruhunu örgüte dayandırıyorlar. İmamoğlu suç örgütü diyorlar yani 'İSO'. Bu İmamoğlu seçim örgütü ve bunu bir suç örgütü olarak yargılamak istiyorlar. Ekrem İmamoğlu'yla en çok telefonda konuşan kişi diye geçiyor. Başka ne yapacaktı ? Pek çok kişi bu şekilde bu davada yargılananlar içinde. Burada suç örgütünü bir şema yapmışlar. Şemaya da baktım ben. Neredeyse Ergenekon şeması. Orada da tepede bir numara yok. Altındakiler İlhan Selçuk, Mehmet Haberal, onları yönetici yapmışlar. Mustafa Balbay yönetici. Sonra ne oldu, 'böyle bir örgüte rastlanmamıştır.'"

"Dileriz burası bir gün gerçekten hukuk ve demokrasi müzesi olur açılışıda hep birlikte yaparız"

İSKİ Genel Müdürlüğü yapan kişi kim biliyor musunuz Şafak Başa? Bülent Ecevit'in Köykent projeleri vardı. Köykent projelerinde Mesudiye Kaymakamı'yken tanımıştım kendisini. Oradan gelmiş burada İSKİ Genel Müdürlüğü yapıyor ve siz bunu böyle bir örgüte üye yapıyorsunuz. Burada örgüt yapısıyla ilgili bir adil bir yargılamada 'Bu örgüt değil, bu günlük mesainin parçası' dendiğinde her şey çökmüş olacak. Adil bir yargılama sonucunda İmamoğlu suç örgütü dedikleri İSO diye kısalacak, Ergenekon'da ETÖ diye kısaltılmıştı. Şimdi de böyle bir suç örgütünün üyelerine bakıyorsunuz hepsi görevdeki insanlar. Hepsi belli bir sorumluluk almış insanlar. Entelektüel birikimin mezbahaya çevrildiği bir tabloyla karşı karşıyız. Biz üç kelime istiyoruz, 'adil yargılayın, acil yargılayın, tutuksuz yargılayın.' Bu insanlar kaçacak insanlar mı? Bir kısmı kendileri geldiler hakkımızda soruşturma varmış diye zaten. İnsanların hukuka güvenmesini istiyorum. Şimdi gündemde olan, 'iç cepheyi koruyalım iç cepheyi güçlendirelim.' Nasıl güçlendireceğiz? Herkes bu ülkenin yargısına güvenecek ki, güvenlik güçlerine güvenecek ki, güçlenecek. Başka türlü yapabilir misiniz bunu? Dileriz burası bir gün gerçekten hukuk ve demokrasi müzesi olur açılışıda hep birlikte yaparız."

