Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

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(İZMİR)- Kurban Bayramı öncesi mahalle muhtarlarını ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, öncelikli hedefinin "daha temiz bir Balçova" olduğunu söyledi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Hakan Özsoy, Çetin Emeç Mahallesi Muhtarı Recep Pervanlar, Teleferik Mahallesi Muhtarı Necmi Geçim, Onur Mahallesi Muhtarı Hamit İhsan Tanes, Korutürk Mahallesi Muhtarı Binnur Özsucu, İnciraltı Mahallesi Muhtarı Selda Güler, Bahçelerarası Mahallesi Muhtarı Erkan Mutlu ve Eğitim Mahallesi Muhtarı Sami Koçyiğit'i ziyaret etti.

Muhtarlarlarla bir araya gelen başkan Yiğit, öncelikli hedefinin daha temiz bir Balçova olduğunu belirterek konteyner yıkama aracını devreye soktuklarını, yeni konteynerler alınacağını söyledi. Yiğit, "Balçovalı hemşerilerim temizliğin 6 ay içerisinde iyileştiğini görecekler. Balçova daha temiz olacak. Ayrıca parklarımızı daha bakımlı, daha güzel bir hale getireceğiz. Bunun için gerekli tüm hazırlıkları yaptık, yapıyoruz. Ayrıca ilaçlama ekiplerimiz de tüm mahallelerimizde yaz boyunca ilaçlama yapacaklar. Biz vatandaşlarımızdan özellikle sivrisinek larvalarının üreme alanları olan su birikintisi oluşan alanlarla ilgili önlem almalarını istiyoruz. Birlikte mücadele edersek sivrisinek sıkıntısı yaşamayız" diye konuştu.

Muhtarlarla çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekleyen Yiğit, belli aralıklarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını paylaşmak istediğini dile getirdi.