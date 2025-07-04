Bali Boğazı\'nda Feribot Kazası: 6 Ölü

CAKARTA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi, çarşamba gecesi Bali Boğazı'nda batan feribotta 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Komite Başkanı Soejanto Tjahjono, yürütülecek soruşturmanın, KM Tunu Pratama Jaya adlı feribotun seyre elverişliliği, belgelerinin eksiksiz olup olmadığı, sefer öncesinde gerekli güvenlik prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve kaza sırasında acil durum müdahalesi sürecinin nasıl yürütüldüğü gibi temel unsurları kapsayacağını belirtti.