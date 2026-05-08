Balık Gölü\'nde Buzlar Erimeye Başladı

ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Balık Gölü'nü kaplayan buzlar eriyor.

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 241 rakımda yer alan Balık Gölü, bölgenin önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Doğal yapısı, adaları, kuş ve balık türleriyle özellikle yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlayan göl, kış mevsiminde ise buzla kaplanan görüntüsüyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kış mevsimi boyunca yüzeyi buzla kaplı olan göl, önceki yıllara göre bu sene bölgede havaların geç ısınmasıyla yeni yeni çözülüyor.

Kışın izleri ve baharın esintisi bir arada

Etrafını çevreleyen dağlarda halen metrelerce kar bulunan gölde, iki mevsimi bir araya getiren görüntüler oluştu.

Bir bölümü buzla kaplı olduğu için kışın izlerini taşıyan, bir bölümünde ise bahar esintisi yaşanan göldeki güzellik dronla görüntülendi.

Vatandaşlardan Mehmet Artan, AA muhabirine, bölgede kışın çok çetin geçtiğini söyledi.

Gölün kenarındaki köylerde yaşayan vatandaşların kışı Iğdır'da geçirdiğini ifade eden Artan, "Kış bu sene daha sert geçti. Mayıs ayının ortasına doğru gidiyoruz ama hava daha soğuk. Göldeki buzlar kısmen çözüldü. Geçen sene buzlar nisan ortasında çözüldü. Dağlarda çok kar var, burası Türkiye'nin en yüksek yerlerinden." dedi.

"Manzara muhteşem, burası cennet"

İdris Artan da kış nedeniyle 6 ay sonra evlerine döndüklerini ve tekneyle buzun eridiği alanlarda gezintiye çıktıklarını anlattı.

Baharda buzla kaplı göl ve karlı dağların çok etkileyici olduğunu belirten Artan, şunları kaydetti:

"Buradaki köylerde yaşayanlar zorlu kış mevsimi nedeniyle kışı Iğdır'da geçiriyor. Nisan-mayıs gibi de geri dönüyoruz. Bu sene kış çok uzun sürdü, etrafta kar var. Normalde bu zamanlarda buzun hiç olmaması gerekiyordu. 1-2 gündür buzlar erimeye başladı, zaten büyük bir kısmı daha erimedi. Manzara muhteşem, burası cennet."