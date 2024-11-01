Balıkçı ve Köpeklerin Dostluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkçı ve Köpeklerin Dostluğu

Tokat'ta balıkçı Sadullah Sezer, köpeği Şila ve yavrularıyla her gün tekne turu yapıyor.

01.11.2024 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkçı ile köpeklerin barajdaki sıra dışı arkadaşlığı

TOKAT - Tokat'ta kafes balıkçısı Sadullah Sezer, sahiplendiği sokak köpeği Şila ve yavrularına her gün tekne turu yaptırarak balık yemlemeye gidiyor.

Almus ilçesinde kafes balıkçılığı yapan Sadullah Sezer, baraj kıyısındaki bir sokak köpeğine sahip çıkarak ona "Şila" adını verdi. Şila için özel bir konteyner alan Sezer, baraj kenarına minik dostu için sıcak bir yuva yaptı. Sezer, balıkları yemlemek için her gün tekneyle balık kafeslerine giderken Şila da ona eşlik etmekten geri kalmıyor. Şila'nın yavruları da bu alışkanlığı annelerinden devralarak Sezer'i tekne gezilerinde yalnız bırakmıyor. Balıkçının köpek dostlarıyla birlikte geçirdiği bu keyifli anlar, görenlerin ilgisini çekiyor.

"Peşimi bırakmıyorlar"

Sokaktan sahiplendiği Şila ve yavruları ile günlük tekne turu yaptığını söyleyen balık yetiştiricisi Sadullah Sezer, "Ben burada balıkçılıkla uğraşıyordum. Şila'ya burada bir yer yaptım. Sonra benimle arkadaş oldu. Tekneyle gezintiye çıktık. Daha sonrasında yavruları oldu. Onlara da ben bakıyorum. Önce tekneyle bunları gezdiriyorum sonra da balıkları yemlemeye gidiyorum. Bazen tekneden indiremiyorum. Yalandan tekneden iniyormuş gibi yapıp onları indirip ben balıkları yemlemeye gidiyorum. Yoksa peşimi bırakmıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Sokak Köpeği, Hayvanlar, Güncel, Yaşam, Tokat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçı ve Köpeklerin Dostluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 23:22:12. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkçı ve Köpeklerin Dostluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.