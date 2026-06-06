Balıkçılar Kurtarıldı, Tekne İnebolu'ya Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkçılar Kurtarıldı, Tekne İnebolu'ya Döndü

06.06.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de saldırıya uğrayan balıkçıların kurtarıldığı 'Burak Kaya' teknesi İnebolu'ya ulaştı.

Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk bayraklı teknedeki balıkçıları kurtaran "Burak Kaya" isimli tekne, İnebolu Limanı'na ulaştı.

Saldırı sonucu hasar alarak batan "Duru 67" isimli balıkçı teknesindeki 5 yaralıyı kurtaran ve daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiye sevk eden "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesi İnebolu Limanı'na getirildi.

Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği tekne iskeleye çekildi. Teknedekilerin ifade işlemleri için Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden balıkçı Cüneyt Varlık'ın cenazesi ise Kastamonu Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Trabzon'un Akçaabat ilçesine gönderildi.

Saldırıda yaralanan 4 balıkçıdan Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında dün Türk bayraklı "Duru 67" isimli tekneye saldırı düzenlenmiş, hasar gören tekne batmıştı.

Bölgede bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki Cüneyt Varlık (40) ile Serkan Ü. (44), Mehmet Ö. (52), Ferdi S. (29) ve Ahmet Ö'yü (41) kurtarmış, İnebolu istikametine doğru yola çıkan teknedeki Varlık, intikal sırasında hayatını kaybetmişti.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-96" gemisi, dün saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan 4'ü doktor, 15'i UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekiple hareket etmiş, saat 19.20'de Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Burak Kaya, Karadeniz, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar Kurtarıldı, Tekne İnebolu'ya Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı

21:30
Anlaşma tamam Samet Akaydin, Trabzonspor yolcusu
Anlaşma tamam! Samet Akaydin, Trabzonspor yolcusu
20:37
Toplam değerleri 4 milyar doları aşıyor Hepsi birden Monako limanına demirledi
Toplam değerleri 4 milyar doları aşıyor! Hepsi birden Monako limanına demirledi
20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Gönül Dağı“ sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Gönül Dağı" sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
20:16
Niğde’de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü
Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü
20:02
Kim Kardashian, Lewis Hamilton’ı Monako’da yalnız bırakmadı
Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 21:38:27. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkçılar Kurtarıldı, Tekne İnebolu'ya Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.