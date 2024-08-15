Balıkçının tuttuğu balığın peşinden geleni görünce dayanamayıp geri bırakması

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Eşiyle birlikte balık tutan balıkçının zor anı: Tutuğu balığın peşinden geleni görünce dayanamadı

Oltasına takılan balığı aynı cinsten bir balığın su yüzüne kadar takip edildiğini gören balıkçı, dayanamayıp tuttuğu balığı geri bıraktı

ANTALYA - Antalya'da eşiyle birlikte balığa çıkan Savaş Dursun'un oltasına yazılı orkinos balığı takıldı. Oltasını teknesine doğru çeken Dursun, tuttuğu balığın peşinden aynı cinsten bir balığın uzun süre takip ettiğini görünce, tuttuğu balığı öperek geri saldı.

Antalya'da profesyonel olta balıkçılığı ve danışmalığı yapan Savaş Dursun, eşi Didem Dursun ile birlikte tekneyle Konyaaltı açıklar balık için açıldı. Dursun birkaç tane büyük kuzu balığı tuttuktan sonra oltasına yazılı orkinos takıldı. Balığı teknesine misinayla çekmeye başlayan Dursun, arkasından başka bir balığın daha geldiğini fark etti.

Takip ettiğini görünce dayanamadı

Oltaya takılan orkinosun arkasından aynı cinsten balığın su yüzüne kadar takip ettiğini gören Dursun, tuttuğu balığı 'eşi ya da arkadaşı, salmamak olmaz' diyerek öpüp tekrar denize geri saldı. Savaş Dursun'un eşi Didem Dursun da, 'Eşi galiba aşkım. Salalım yazık' diyerek kayda aldı.