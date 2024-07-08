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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç Belediyeleri'nin koordinesinde gerçekleştirilen "Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında vatandaşlar BAÇEM aromatik bitki bahçelerinde hem fotoğraf çekimi hem de hasat yaptı. Seminerlerden atölyelere, tiyatro gösterilerinden çocuk oyunlarına, hasattan konserlere kadar çeşitli etkinliklere sahne olan festival, BAÇEM ve Ören Meydanı olmak üzere iki ayrı noktada yapıldı. Festivalde Ören Meydanı'nda 200'ün üzerinde stantta belediyeler ve firmalar ürünlerini tanıttı.

İlk gün Birsen Tezer, ikinci gün Balkan müziğinin sevilen ismi Suzan Kardeş, üçüncü gün usta müzisyen Bülent Ortaçgil, dördüncü gün ise Halk müziğinin özgün ismi Oğuz Aksaç sahne aldı. Dört gün boyunca on binlerce kişinin katılım gösterdiği festival kapsamında düzenlenen seminer ve atölye çalışmalarına da ilgi büyük oldu. Seminerlerde katılımcılara akademik olarak eğitimlerin verilmesinin yanı sıra her gün farklı atölyelerle aromaterapinin şifalı dokunuşları öğretildi.