Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali, BAÇEM ve Ören Meydanı'nda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalde stantlar, seminerler, atölye çalışmaları ve konserler düzenlendi.

08.07.2024 17:00  Güncelleme: 17:16
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç Belediyeleri'nin koordinesinde gerçekleştirilen "Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında vatandaşlar BAÇEM aromatik bitki bahçelerinde hem fotoğraf çekimi hem de hasat yaptı. Seminerlerden atölyelere, tiyatro gösterilerinden çocuk oyunlarına, hasattan konserlere kadar çeşitli etkinliklere sahne olan festival, BAÇEM ve Ören Meydanı olmak üzere iki ayrı noktada yapıldı. Festivalde Ören Meydanı'nda 200'ün üzerinde stantta belediyeler ve firmalar ürünlerini tanıttı.

İlk gün Birsen Tezer, ikinci gün Balkan müziğinin sevilen ismi Suzan Kardeş, üçüncü gün usta müzisyen Bülent Ortaçgil, dördüncü gün ise Halk müziğinin özgün ismi Oğuz Aksaç sahne aldı. Dört gün boyunca on binlerce kişinin katılım gösterdiği festival kapsamında düzenlenen seminer ve atölye çalışmalarına da ilgi büyük oldu. Seminerlerde katılımcılara akademik olarak eğitimlerin verilmesinin yanı sıra her gün farklı atölyelerle aromaterapinin şifalı dokunuşları öğretildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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