Balıkesir Burhaniye\'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kırsal Avunduk Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.
Ormanlık alandan dumanların görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevlere 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı ve 50 yer personeli tarafından kısa sürede müdahale edildi.
2 noktada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 2 saatlik uğraşının ardından kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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