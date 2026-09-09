Balıkesir Burhaniye'de iş yerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü - Son Dakika
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Balıkesir Burhaniye'de iş yerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Balıkesir Burhaniye\'de iş yerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
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Burhaniye'de bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 araç ve 6 personelle müdahalesi sonucu yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü ve hasara yol açtı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin 2 araç ve 6 personelle gerçekleştirdiği çalışma sonucunda yangın bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kontrol söndürüldü.

İş yerinde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Burhaniye'de iş yerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü - Son Dakika

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