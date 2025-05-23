Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'da Vatandaşların Taleplerini Dinledi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Yakın Çözüm Saha Ekibi, Bandırma'da vatandaşlarla birebir görüşerek talep, öneri ve beklentileri yerinde dinledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yakın Çözüm Saha Ekibi, çalışmalarını Bandırma'da da sürdürüyor. Vatandaşların talep, öneri ve beklentileri dinlenilerek kentin ihtiyaçları yerinde tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında yürüttüğü anket çalışmalarıyla vatandaşların çevreye ilşkin görüş ve beklentilerini almaya devam ediyor. Bu çalışmalarla, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamalar konusunda halkın fikirleri doğrultusunda adımlar atılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın şehre ve halka gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini ileten vatandaşlar, karar süreçlerine dahil edilmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler.