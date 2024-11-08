Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Susam Üreticilerine Destek - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Susam Üreticilerine Destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere destek programı kapsamında susam üreticilerine de satın alma garantisi veriyor. 4 bin dekar alanda yetiştirilen susamlar, piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla alınacak.

08.11.2024 17:27  Güncelleme: 18:12
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Çiftçimize Destek' programı kapsamında üreticinin elinde kalan ürünlere satın alma garantisi vermeye devam ediyor. Bamyadan sonra susam da Büyükşehir Belediyesi tarafından piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla satın alınacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bamya üreticilerinden sonra susam üreticilerinin de yüzünü güldürdü. Balıkesir Tarım Ürünleri Anonim Şirketi (BATAŞ) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde 4 bin dekar alanda üretim yapan tüm çiftçilerden yaklaşık 40 bin ila 50 bin kilogram susam alınacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı'ya bağlı Taşköy, Umurlar, Düğüncüler, Çamalanı, Mumcu, Kocabey, İzzettin, Çelebiler gibi susam üretiminin yoğun olduğu bölgelerde üretilen susamlar, piyasanın üzerinde bir fiyattan alınacağı bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı'nın Pürsünler kırsal mahallesinde 13 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da susam alım töreni düzenleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hasat alanında üreticilerle buluşacak. Başkan Akın, şehrin tarımsal üretimini planlı çalışmalarla artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Çiftçimizin sofrasındaki ekmeği büyütmenin derdindeyiz" dedi.

2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre, Sındırgı'da toplam 4 bin 500 dekar alanda susam ekimi gerçekleştirilerek 203 ton susam üretildi. Ticaret Borsası'nın Nisan 2024 verilerine göre 20 milyon 673 bin 520 TL olarak açıklanan susam üretiminin toplam değeri ile Sındırgı, Balıkesir'in en yüksek susam üretimine sahip ilçesi olarak görülüyor. Balıkesir genelinde 8 bin 684 dekar alanda 479 ton susam üretiliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiden alınacak olan susamın katma değeri artırılarak şehrin ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Susam Üreticilerine Destek - Son Dakika

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