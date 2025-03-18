Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yağlı Güreş Atılımı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, başpehlivanlar Enes Doğan, Hasan Cengiz ve Kenan Aydın ile sözleşme imzaladı. Akın, "Birbirinden başarılı başpehlivanlarımızı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Güreş Kulübü'müze katmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değerli sporcularımız, bize büyük bir güç katacak. Balıkesir'imizi yağlı güreşte büyük bir marka haline getirmek istiyoruz" dedi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı da olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketini yağlı güreşte hak ettiği yere getirmek için önemli bir adım attı. Türkiye'nin en prestijli güreş müsabakalarında aldıkları başarılı derecelerle göz dolduran başpehlivanlar Enes Doğan, Hasan Cengiz ve Kenan Aydın'ı makamında ağırlayan Başkan Akın, "Balıkesir'imizi yağlı güreşte büyük bir marka haline getireceğiz" diyerek başpehlivanlarla 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Uğur Baysal, Koordinatör Alican Kaplan ve Antrenör Yunus Karabay da yer aldı.

Ziyaretin ardından düzenlenen imza töreninde Başpehlivanlar Enes Doğan, Hasan Cengiz ve Kenan Aydın Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Güreş Kulübü'ne katıldılar. Kentin, ata sporu yağlı güreşin merkezi olduğunu söyleyen Başkan Akın, "Bugün burada yağlı güreşin önemli isimlerinden olan değerli başpehlivanlarımızı ağırladık. Ata sporumuz yağlı güreşi yaşatmak ve özellikle ilimizde geliştirmek için neler yapabileceğimizi konuştuk. Birbirinden başarılı başpehlivanlarımızı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Güreş Kulübü'müze katmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değerli sporcularımız, bize büyük bir güç katacak. Balıkesir'imizi yağlı güreşte büyük bir marka haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Başpehlivanlar Enes Doğan, Hasan Cengiz ve Kenan Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a katılmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirtti.