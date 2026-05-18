Balıkesir'de 256 Kurban Kesim Yeri Onayı

18.05.2026 13:20
Balıkesir'de 27 mezbaha ve 256 kesim yeri onaylandı; vatandaşlar veterinerlerle danışabilecek.

Balıkesir Tarım İl Müdürü Hüseyin Düzgün, il genelinde 27 mezbaha ve Kurban Bayramı dolayısıyla 256 kesim yeri için onay verildiğini belirtti.

Merkez Altıeylül ilçesinde kurulan Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden Düzgün, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban için hayvan alacak vatandaşların hayvan pazarlarında görevli veterinerlere danışabileceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım cebimde" uygulamasına ilişkin bilgi veren Düzgün, şöyle konuştu:

"Hayvanın küpe numarasını yazarak yaşını kontrol ederek sağlıklı bir hayvan alabilir. Sağlıklı, ibadete uygun bir hayvanı bu yolla alabilir. Balıkesir'de Türkiye'ye göre çok az gözüken bir uygulama var. 27 mezbaha var ki Türkiye'nin en fazla mezbahası olan iliz. 256 hayvan kesim yeri için onay vermişiz. Bunlar pejmürde bir yer değil, üzerini kapattığınızda mezbaha olarak da kullanılabilecek bir yer. Hayvan kesim yeri sahipleri, yan tarafta kurbanlık olarak satacağı hayvanları da 6 ay öncesinden besleyip kurban günü de kesimini sağlıyor. Hayvanlarını kesen yetiştiricilerini olay yerinde de görerek müdahale ediyoruz. Diğer illerde sokakta kesim gibi sorunlar bu sebeple bizim ilimizde gözükmemektedir."

Düzgün, vatandaşların kurban kesim yeri dışında kurban kesmesini uygun bulmadıklarını ifade ederek, "Hayvan kesildikten sonra kanser benzeri tomurcuklar, tüberküloz benzeri durumlar, karaciğerinde, akciğerinde olağan dışı bir şey gördüğünde onlara bilgi verip danışsınlar. Bu hastalıkların tespiti durumunda biz vatandaşa hayvanın belli oranda fiyatını ödüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

