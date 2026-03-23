Balıkesir\'de 42 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, 19 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 42 bin 600 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Kamyonetteki 2 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
