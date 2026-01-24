Ahmet Akın'dan Sındırgı Depremine İlişkin Açıklama:  Süreci Takip Ediyoruz, Etkilenen Tüm Hemşehrilerime Geçmiş Olsun

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem ilişkin açıklamada bulundu.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde yaşanan ve Balıkesir'imiz genelinde hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Süreci takip ediyoruz. Bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz." ifadesini kullandı.